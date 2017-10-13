أصدر الفريق سعود هلال مدير الأمن العام قراراً بتكليف العميد عبدالرحمن الخرصان مديراً لمرور منطقة الرياض.
وأكد العميد الخرصان، بحسب صحيفة “الرياض”، أنه سيبذل كل جهده لخدمة جهاز المرور في الرياض، استناداً إلى توجيهات الأمير فيصل بن بندر أمير المنطقة، وبمتابعة مدير الأمن العام ومدير الإدارة العامة للمرور.
يشار إلى أن العميد عبدالرحمن الخرصان تدرج في العديد من المناصب القيادية في مرور الرياض، من ضمنها توليه مهمة قيادة قوة المواكب.
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