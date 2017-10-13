نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة أمس (الخميس) في إجراء عملية استئصال للورم الدهني اللمفاوي للقدم اليسرى للمواطن الستیني المصاب بداء الفیل وتورم مفرط في الفخذين حرمه من الخروج من المنزل منذ 8 سنوات.
وبّين استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور إبراهيم محمود وفقاً لـ”سبق”، أن الفحوصات الطبية التي أجريت على حالة المواطن محمد رضا أثبتت حاجته لعملية استئصال للورم الدهني اللمفاوي لقدمه، مشيراً إلى أن الفريق الطبي تمكن من استئصال ورم يزيد وزنه عن 9,5 كيلوجرام.
ولفت إلى أن المريض سيحتاج إلى عملية أخرى لاستئصال الورم الموجود بالقدم اليمنى، موضحاً أن ذلك قد يحدث بعد 3 أشهر من المتابعة والعلاج المناسب لحالته وتحضيره لإجراء عملية جديدة.
وكان مقطع فیديو تداوله مغردون أظهر المواطن محمد رضا وهو يعاني من داء الفیل ويعاني من تضخم قدمیه بعد أن بلغ وزنه نحو 400 كیلوجرام، ما تسبب في عدم خروجه من منزله منذ 8 سنوات، قبل أن تتفاعل إدارة الشؤون الصحیة بالمدينة المنورة مع حالته، ليجرى نقله إلى المستشفى لإجراء تدخل جراحي له.
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