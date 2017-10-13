أقدم راعي أغنام من جنسية عربية على الانتحار شنقاً أمس (الخميس)، في وادي نعمان بمكة المكرمة، بعدما قام بربط عنقه بحبل في وسط شجرة حتى فارق الحياة.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً مساء أمس بوجود شخص معلق بحبل بوسط شجرة في وادي نعمان بمكة، مشيرةً إلى أن فريقاً أمنياً انتقل إلى الموقع للمعاينة ليكتشف وجود وافد من جنسية عربية بالعقد الثالث من العمر معلقاً من عنقه.
وأضافت أن الفريق الأمني رفع الآثار والأدلة وأحال الواقعة والجثمان إلى الجهات المعنية للفحص الطبي الشرعي وتحليل الأدلة وسماع الأقوال.
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