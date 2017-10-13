ادّعت فتاة أن حارسة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض اعتدت عليها بعد أن رفضت إعطاءها الجوال لتفتيشه، فيما رد المتحدث الرسمي باسم الجامعة، أحمد الركبان، على الادعاء، كاشفا حقيقة ما حدث.
ونشرت الفتاة فيديو وصورا زعمت من خلالها تعرضها للاعتداء بسبب منع تسليمها جوالها لموظفة الأمن لتفتيشه، مظهرة يدها وعليها بعض الجروح.
فيما قال المتحدث الرسمي، أحمد الركبان، في مداخلة مع “العربية”، إن الطالبة صادفت حدوث مشادة بين موظفات ومسؤولات أمن أثناء قدومها لبوابة مخصصة للموظفات، لتقوم بمحاولة تصوير المشهد، وهو ما تمنعه الأنظمة منعا باتا، على حد قوله، مبينا أن ما فعلته كان عن حسن نية.
وأوضح أنها لم تُضرب، وإنما حاولت أخصائية الأمن أن تشاهد المقطع للتأكد ما إذا كانت صورت فعلا، كاشفا أن الطالبة نفت في أول الأمر ثم اعترفت في التحقيق أنها صورت ولم تكن تقصد إرساله عبر سناب شات.
وحمّل الركبان الطالبة ومسؤولة الأمن الخطأ مشاركةً، مؤكدا أن الطالبة لم تلجأ للقنوات الرسمية لتقديم شكوى، وإنما لجأت للنشر مباشرة، مبينا أن الطالبة اجتمعت اليوم مع العميدة بحضور موظفة الأمن وعدد من المختصات وتم احتواء الموقف وتوزيع الخطأ على الاثنتين.
وفق “أخبار 24”.
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