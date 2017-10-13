كشف الشاب سلطان الدوسري الذي بادر بإبعاد سيارة مشتعلة عن محطة وقود باستخدام سيارته الخاصة، أن أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أهداه سيارة لكزس جديدة.
ونفى الشاب في مداخلة هاتفية لبرنامج “ترند السعودية” على قناة MBC اليوم الخميس، أن تكون محطة الوقود التي غامر بحياته لإنقاذها تتبع والده كما أشيع، مشيراً إلى أن المحطة تعود ملكيتها للصيعري، بينما أنا دوسري.
وكان الأمير فيصل بن بندر، قد استقبل الشاب الثلاثاء الماضي وكرمه، ووجه له الشكر على عمله البطولي الذي لاقى إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.وفق “أخبار 24”.
“منقذ المحطة” سلطان الدوسري:
كرمني أمير الرياض وأهداني جيب لكزس جديد.#مواطن_ينقذ_محطة_من_الاشتعال#ترند_السعوديةpic.twitter.com/rKqw7Xd8PI
— ترند السعودية (@TrendKSATv) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧
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