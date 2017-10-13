ألقت شرطة محافظة صبيا بمنطقة جازان القبض على 3 جناة سلبوا مبالغ مالية وهاتف محمولة، من وافدين باكستانيين تحت تهديد السلاح.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة جازان النقيب نايف حكمي، أن شرطة صبيا تلقت بلاغاً بتاريخ 18 محرم الجاري، أن شخصين باكستانيين تم سلبهما مبلغ 10 آلاف ريال وهواتفهما المحمولة تحت التهديد بسلاح ناري وسلاح أبيض.
وأشار حكمي إلى أن الشرطة تمكنت من الوصول للجناة والقبض عليهم، وهم 3 أشخاص أعمارهم ما بين ٢٢إلى ٢٥ سنة، وبعرضهم على المبلغين تعرفوا عليهم، فتم إيقافهم، وأٌحيلت أوراق قضيتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات بحقهم.وفق “أخبار 24”.
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