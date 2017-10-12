نال الأستاذ محمد بن غنيم جائزة أفضل عارض من اصل ثلاثة عارضيين على مستوى الوزارة خلال مشاركة وزارة الداخلية في جيتكس بمدينة دبي
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- 12/10/2017 محمد بن غنيم افضل عارض بمعرض جيتكس دبي
- 12/10/2017 تعليم الشرقية ترد على فيديو التفحيط داخل مدرسة بالدمام
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