ضبط رجال مباحث القاهرة، اليوم (الخميس)، حارس عقار بمنطقة مدينة نصر، بعد تبيّن سرقته مبلغ 30 ألف جنيه مصري من سيارة والد نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.
وكشفت التحقيقات التي قام بها قسم شرطة مدينة نصر أول، بعد تلقيه بلاغًا من صلاح حامد، موظف شؤون إدارية بالوحدة الصحية، والد محمد صلاح، باكتشافه سرقة 30 ألف جنيه من سيارته الخاصة، عن ارتكاب حارس عقار بالمنطقة للواقعة، بواسطة أسلوب المفتاح المصطنع، حيث تحرر محضر بالحادث لإحالته للنيابة.
وانتقل مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء محمد منصور، للموقع وتبينت سلامة منافذ السيارة، وتم التوصل للجاني بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة ضباط مباحث القسم، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وقال المتهم في التحقيقات، إن والد اللاعب ترك زجاج السيارة غير محكم الإغلاق، فبدرت إلى ذهنه فكرة تفتيش السيارة، ليعثر على المبلغ المالي داخل حقيبة بالسيارة. الذي سارع بإخفائه بدفنه بمنطقة ترابية مجاورة للعقار للتهرب من الشرطة، ولم يخبر أحدًا بالواقعة.وفق “أخبار 24”.
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