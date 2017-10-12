شُرب ما يكفي من الماء ضروري لصحة العضلات والمفاصل، وتدفق الدورة الدموية، ومساعدة الخلايا على امتصاص المغذيات، لكن لشرب الماء الدافئ فوائد إضافية.
إليك ما تحتاج معرفته عنها:
1- التخسيس: وجدت دراسات أن شرب الماء الدافئ قبل تناول الطعام يزيد من عملية حرق الدهون؛ ما يساعد على إنقاص الوزن.
2- الهضم: عندما يقل الماء في الجسم تقل قدرة الأمعاء على امتصاص المغذيات، وتتزايد صعوبة الإخراج، ومع استمرار الجفاف يصبح الإمساك مزمناً ومؤلماً وقد تتطور المشكلة للبواسير.
3- تنظيف الجسم: ينشّط الماء الدافئ تنظيف الجسم لنفسه، والتخلص من السموم سواء عن طريق العرق أو التبول.
4- الدورة الدموية: على الرغم من عدم وجود دراسات تؤكد الصلة بين الماء الدافئ وتحسين تدفق الدم، إلا أنه يُعتقد أن الماء الدافئ يحسن الدورة الدموية.
5- الألم: في حالة الإصابة بجروح يساعد شُرب الماء الدافئ على تخفيف الألم.
6- البرد والجيوب الأنفية: الماء الساخن وبخاره يساعدان الجيوب الأنفية، وبشكل عام الماء الدافئ يخفّف أعراض البرد.
7- التوتر: يساعد شُرب الماء الدافئ على تخفيف التوتر، والسيطرة على نوبات القلق.
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