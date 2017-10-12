اقام النشاط الطلابي بتعليم الخرج يوم الاثنين الماضي الموافق 19 / 1 / 1439هـ برنامجاً تدريبياً لمشرفي اندية الأحياء الرياضيين عنوانه تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي بالتعاون مع نادي الحي بثانوية ابن النفيس بتعليم الخرج للمدرب عبدالعزيز السعيدي وبمشاركة الأستاذ فهد الدوسري والأستاذ طلال الطليان مشرفي النشاط الرياضي بالنادي حيث شمل البرنامج العديد من المواضيع الهامة كحلقات قياس وتقدير عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وان هذه الحلقات تستهدف جميع افراد المجتمع صغاراً وكبارا وهدفت لنشر الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني من اجل الصحة النفسية والاجتماعية والبدنية
وأشار مشرف تعزيز الصحة الأستاذ عبدالعزيز السعيدي ان هذه القياسات استخدمت اجهزة عالية التأثير والدقة حيث اشتملت على اجراء قياسات بدنية يتعرف من خلالها المفحوص على مقدار لياقته البدنية المرتبطة بالصحة من قياس الطول والوزن وتقدير نسبة الدهون والعضلات في الجسم وحساب مؤشر كتلة الجسم وقياس قوة ومرونة العضلات وقياسات قوة قبضة اليد، وقياسات قدرة القلب التنفسية من خلال اختبارات عالمية .
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