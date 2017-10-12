نفذ البرنامج الوطني الوقائي فطن دوره تدريبيه بعنوان (التربيه الاعلاميه الناقده ) للمدربه المعتمده /أ طرفه المسعود أستهدفت ميسرات البرنامج في المدارس وذلك يومي الاربعاء والخميس ٢١/٢٢-١-١٤٣٩بمركز التدريب التربوي..
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