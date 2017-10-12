نقل وكيل الوزارةللتعليم الدكتور/نياف الجابري شكر وتقدير معالي الوزير الدكتور /أحمد العيسى ونائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي لتعليم الخرج لمساهمته الفاعلة في البرنامج الوطني(إجازتي2)وتحقيقه للأهداف المرجوة تحت شعار(صيفك سعيد…وقتك مفيد)
مؤكداً على إيصال شكرمعاليه ونائبه لجميع أعضاء فريق العمل من مشرفين ومشرفات ومديري ومديرات الأندية وجميع المستفيدين سواء من طلبة وأولياءأمور أو شركاء داعمين.متمنياًللجميع التوفيق والسداد.
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