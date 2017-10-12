قام سمو الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير ال سعود حفظه الله عصر يوم الخميس ٢٢ / ١/ ١٤٣٩ بزيارة الشيخ خالد بن هادي بن علي ال ابو سكيتة العبيدي القحطاني في منزله في حي مشرف بالخرج معزيا في ابنه مشعل رحمه الله .
وبهذه المناسبة شكر الشيخ خالد ابو سكيتة سمو الأمير سعود بن محمد على زيارته وتعزيته ، وقال الشيخ خالد هذا شيء لا يستغرب على الأسرة السعودية الحاكمة الذين يقفون مع أفراد الشعب في فرحهم وترحهم ، كما شكر الشيخ ابو سكيتة جميع المعزين من الأعيان والأفراد داعيا الله أن لا يريهم مكروها وأن يغفر للميت ويجعله في الجنة مع جميع موتى المسلمين .
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