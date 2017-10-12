لقي سائق “وانيت” حتفه وأصيب 6 آخرون، مساء اليوم (الخميس)، عقب اصطدام مركبته بحافلة تقل عددا من الطالبات بالأطاولة ببني محمد، في الطريق المؤدي من الباحة إلى الطائف.
وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني، توجيه 3 فرق إسعافية وميدانية فور استلام البلاغ، حيث تبيّن وجود عدة إصابات بالموقع، حيث تُوفي سائق الوانيت، وأصيب سائق باص الطالبات، وتم نقله للمستشفى بعد إسعافه وإحدى الطالبات بالموقع، فيما رفضت 4 طالبات الكشف والنقل.وفق “أخبار 24”.
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