وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم (الخميس) بتشكيل لجنة فنية لدراسة ظاهرة الغياب والتأخر في المدارس الأهلية والأجنبية، وذلك للحد من هذه الظاهرة.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أن اللجنة ستكون برئاسة المشرف العام على وكالة التعليم الأهلي، وعضوية مدير عام الإشراف التربوي (بنين)، ومدير عام الإشراف التربوي (بنات)، ومدير عام القبول والاختبارات (بنين)، ومدير عام القبول والاختبارات (بنات)، ومدير عام نظام نور، ومدير عام التعليم الأهلي العام عضواً وأميناً للجنة.
وأضافت أن ذلك يأتي رغبة في تجويد العملية التعليمية في المدارس الأهلية والأجنبية، وتعزيز الانضباط المدرسي والحد من ظاهرة الغياب والتأخير في المدارس الأهلية والأجنبية.
وأفادت بأن اللجنة تتولى تنظيم عملية الإشراف والمتابعة لظاهرة الغياب في المدارس الأهلية والأجنبية، وإعداد الضوابط والتنظيمات اللازمة للحد من ظاهرة الغياب والتأخير في المدارس الأهلية والأجنبية، وإعداد تصور متكامل بالإجراءات المحاسبية المقترحة للحد من ذلك وإجراءات تطبيقها، وإعداد تقرير فصلي عن سير عمل اللجنة ورفعه للوزير.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج