تمكن أطباء بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمحافظة عرعر، عبر تدخل جراحي ناجح، من معالجة حالة مولود عمره يوم واحد، وُلد بفتحة شرج مسدودة ويعاني من عدم دخول الهواء إلى الأمعاء.
وكان المولود قد وُلد بعيب خلقي تمثل في عدم انثقاب فتحة شرجه وعدم دخول الهواء إلى أمعائه، فقرر الأطباء أنه يحتاج لتدخل جراحي فوري، فتكللت العملية التي أجريت له بالنجاح، نُقل على إثرها الطفل إلى العناية المركزة في حضانات المستشفى بحالة طبية مستقرة، فيما قرر الأطباء أنه بحاجة لإجراءات علاجية مستقبلية.
يُذكر أن مستشفى النساء والولادة والأطفال بمحافظة عرعر تصل سعته إلى 300 سرير، في حين بلغ عدد مراجعي عياداته الخارجية خلال العام الماضي نحو 29.543 مراجعاً.وفق “أخبار 24”.
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