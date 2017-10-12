أعلنت هيئة السوق المالية اليوم (الخميس) مجريات قضية مخالفات شركة موبايلي، التي أعلنتها عام 2015 وأحالت إثرها عددا من المسؤولين التنفيذيين في الشركة للنيابة العامة للتحقيق معهم.
وقالت الشركة إن النيابة العامة استكملت كافة التحقيقات اللازمة في هذه المخالفات، وأقامت دعوى جزائية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قيّدت لديها بتاريخ 12/ 10/ 2017 ضد عدد من المخالفين، للنظر والفصل فيها قضائياً بحكم الاختصاص.
وكانت الهيئة قد أوضحت في بيانها الصادر قبل عامين أن التنفيذيين أحيلوا للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية أثناء وقوع تلك المخالفات بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.وفق “أخبار 24”.
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