حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الخميس) الشركات والمؤسسات الصحية من الإعلان عن المستحضرات الدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قبل الحصول على تصريح منها.
وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة عبدالرحمن بن سلطان السلطان، أن “الهيئة” ستتخذ كافة الإجراءات النظامية وتوقع أقصى العقوبة للمخالفين، للحد من ممارسات التضليل والمبالغة في الدعاية لهذه المنتجات، سواءً كانت تلك الإعلانات غير المصرح بها مقروءة أو مسموعةً أو مكتوبةً أو مرئيةً.
وشدّدت الهيئة على أن يتفق محتوى الإعلان مع نشرة معلومات المريض المعتمدة من الهيئة والموجودة داخل علبة المستحضر، واشترطت أن يكون الحساب أو الموقع المستخدم في الدعاية رسميًا، فضلًا عن تسجيله المستحضر في الهيئة، على ألا تكون الدعاية أو الإعلان خادشاً للحياء العام، وألا يحتوي على معلومات تؤدي إلى التغرير بالمستهلك أو إعطاء معلومات مضللة، أو عبارات تحتمل التفسير أو التأويل غير المقبول.وفق “أخبار 24”.
كما اشترطت أن تتضمن المادة الدعائية أو الإعلانية اسم الجهاز أو المنتج الطبي، واسم وعنوان المصنع، ورقم ترخيص الدعاية والإعلان للجهاز أو المنتج الطبي الصادر بعد الموافقة على الطلب، على ألا تحتوي المادة الدعائية والإعلانية على شعار الهيئة أو على رقم السجل الوطني للمنشأة، فيما قد تحتوي على رقم القيد الوطني للجهاز أو المنتج الطبي والمتضمن في شهادة الإذن بتسويق الأجهزة والمنتجات الطبية.
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