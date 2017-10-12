نفذت الروضة التاسعة بالخرج البرنامج الوقائي فطن اليوم الاحد الموافق8 1 / 1 /1439هـ بحضور قائدة الروضة / الاستاذة الفاضلة /اريج الدوسري وجميع منسوبات الروضةالفاضلات وقدتعددت فعاليات البرنامج الذي أعدته وقدمته منسقة فطن المعلمة الفاضلة / مي السبيعي وبمساعدة طالبة الكلية المعلمة الصغيرة / اثير الرشيد حيث اشتمل البرنامج/توضيح مفهوم كلمة فطن واهميته ،أهداف البرنامج وتعزيز القيم الدينية والوطنية في أطفالنا والتطلعات التي يسعى إلى تحقيقها وأن نزرع بذور القوة في أطفالنا أسهل من أن نداوي رجالاً محطمين ، تقديم قصة قصير للأطفال عن أهمية الصلاة والمحافظة عليها ومن ثم مناقشة الفلم الذي عرض لهم وعن أهمية الصلاة وعلاقتها بحب الله والرسول ،ربط حب الوالدين عند الأطفال بحب الله سبحانه وتعالى ،غرس وتعزيز حب الوطن في نفوس الأطفال، تعديل وتوجيه السلوك من خلال ماقدم لهم من برامج تثقيفية وتعلميه وتوعويه وفي ختام البرنامج قام الأطفال بتلوين بعض العبارات.
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