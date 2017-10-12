نفى المتحدث الرسمي لحرس الحدود صحة ما ورد في التقرير الصحافي المنسوب لرئيس لجنة سياحة وترفيه غرفة جدة، بأن اللائحة البحرية تحرم خروج المرأة في الرحلات البحرية برفقة أبنائها.
وقال في بيان صحفي إن ما ورد في التقرير الصحفي في هذا الخصوص غير دقيق، مبيناً أن جميع المناطق البحرية تطبق التعليمات الصادرة بناءً على الأوامر السامية، القاضية بعدم المطالبة بموافقة أو اشتراط مرافقة ولي الأمر أو المحرم للنساء، وقد تم تطبيقه بجميع المراسي، وأن لجنة “سياحة جدة” تعلم بذلك.
وأضاف أن ما ذُكر في التقرير بأن اللائحة البحرية لحرس الحدود التي يجري العمل بها حاليا صادرة قبل 29 عامًا غير دقيق، لافتاً إلى أنه تم تحديثها عدة مرات، بما يتوافق مع الأنظمة والأوامر السامية.
وأكد الناطق الرسمي أن حرس الحدود تسعى دوماً لتقديم التسهيلات لكافة الفئات العمرية ومن الجنسين من مرتادي البحر وهواة الصيد والغوص بعد تطبيق لوائح السلامة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج