فتح المدعي العام السويسري تحقيقا جنائيا مع رئيس شركة “بي إن الإعلامية” التي تتبعها قنوات “بي إن سبورتس”، القطري ناصر الخليفي، والسكرتير العام للفيفا سابقا جيروم فالكه، في الوقت الذي قامت فيه السلطات الفرنسية بتفتيش مقرات القناة في باريس.
وقال الادعاء العام السويسري إنه يشتبه في تقديم الخليفي امتيازات غير مستحقة لفالكه بما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها فيما يخص كأس العالم عامي 2026 و2030، وكذلك تلقي فالكه امتيازات من رجل أعمال في قطاع حقوق البث الرياضي فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها.
وفي السياق نفسه، أعلنت السلطات الفرنسية أنها اقتحمت مكاتب قناة “بي إن سبورتس” في العاصمة باريس اليوم (الخميس)، ضمن قضية الرشاوى نفسها المتعلقة بالخليفي وفالكه.وفق “أخبار 24”.
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