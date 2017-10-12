نظرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو 21 ألف قضية تتصل بالعمالة المنزلية خلال العام الماضي 2016، وأنهت أكثر من 13 ألف قضية منها بالصلح، بما يعادل نسبة 63%.
وكشفت إحصائية للوزارة أن لجان الفصل في قضايا المخالفات العمالية أنهت 4685 قضية من خلال إصدار قرارات بشأنها، فيما شطبت 1189 قضية.
وأنهت اللجان وفقاً لصحيفة “الوطن” 1186 قضية بتنازل المدعي، فيما تمت إحالة 669 قضية للجان أخرى للنظر فيها بحكم الاختصاص.
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