عثرت فرق بحثية سعودية ودولية تعمل في منطقة تبوك على عدد كبير من القطع الأثرية في ثلاثة مواقع بمنطقة تبوك تعود لحضارات تبدأ من العصر الحجري وحتى العصر الإسلامي.
وأشارت البعثات إلى أن القطع الأثرية بها نقوش وأدوات ووحدات معمارية، كما في موقع كلوة الأثري (شمال شرق تبوك)، حيث عثر الفريق السعودي الفرنسي المشترك على أدوات أثرية وعدد كبير من الرسوم الصخرية الآدمية والحيوانية تعود إلى العصر الحجري، إلى جانب العديد من النقوش بالخط العربي في فترة ما قبل العصر الإسلامي والذي يعرف بالخط الثمودي (المحلي).
وفي الأودية والمناطق الرعوية الواقعة بين منطقتي تبوك والجوف سجل الفريق السعودي الياباني 30 موقعاً ترجع لفترات وعصور متنوعة، حيث جرى الكشف في الموقع عن مستوطنة صغيرة تضم عشرة مدافن.
كما كشف فريق علمي سعودي بولندي مشترك عن آثار مستوطنة أثرية تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد في موقع عينونة الأثري الواقع شمال غرب المملكة بمنطقة تبوك.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن أكثر من 30 بعثةً متخصصة في البحث والتنقيب الأثري تعمل للتنقيب عن الآثار في المملكة، وحققت نتائج بالغة الأهمية لتاريخ الجزيرة العربية.
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