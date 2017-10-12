قدمت الأحوال المدنية في جناح وزارة الداخلية المشارك في الدورة الـ37 لمعرض “جايتكس دبي” الذي يقام خلال الفترة 8 – 12 أكتوبر الجاري، مفهوما جديدا لإتمام إجراءات الهوية الوطنية للمواطنين دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال.
وأوضح مسؤول في الجناح لـ”أخبار24“، أن المواطن سيتمكن من استلام الهوية الوطنية عبر المكتب الذكي، وهو جهاز خدمة ذاتي، في المرحلة الأولى من التنفيذ والتدشين.
ويهدف الجهاز الجديد إلى تقديم الخدمات للمواطن دون الحاجة إلى التفاعل البشري، بالإضافة إلى ذلك إتاحة إمكانية تواصل المواطن عبر الجهاز بالموظفين المختصين خارج أوقات عمل الدوام الرسمي.
كما أن المكتب الذكي في مرحلته الأولية يقوم بتسليم المواطن بطاقته الشخصية بعد التأكد من هوية صاحبها، عبر التحقق من الخصائص الحيوية “البصمة”.
وعلى المواطن تحديد موقع الاستلام الهوية الوطنية من الفرع حتى يستطيع استلام بطاقته منها عبر المكتب الذكي، فيما سيسمح مستقبلا بالعديد من الخدمات الأخرى.
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