نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل “حد الحرابة” في جانيين في مدينة الرياض بعد قيامهما بقتل آخر بطريقة وحشية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن كلاً من كومار بشقار نام ، ولياقت على خان رحمن “هنديي الجنسية” أقدما على قتل بابول حسين جبار “بنجلاديشي الجنسية”، وذلك باستدراج الأول له وطعنه بسكين في بطنه، وإمساكه للثاني الذي ذبحه من رقبته حتى أرداه قتيلا، وسرقا خزنة الشركة التي يعمل بها المجني عليه.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما للمحكمة العامة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، وأن ما أقدما عليه يعد ضرباً من ضروب الفساد في الأرض.
وأبانت أنه تم الحكم عليهما بحد الحرابة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل (حد الحرابة) بحقهما اليوم الخميس.وفق “أخبار 24”.
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