أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه دمر اليوم الخميس منصة إطلاق صواريخ لميليشيات الحوثي الانقلابية، بالقرب من الحدود السعودية.
وأبان التحالف أن المنصة التي تم تدميرها، هي التي استخدمت لإطلاق صاروخ “أرض- أرض” باتجاه مدرسة بمحافظة صامطة بمنطقة جازان.
وكانت الميليشيات قد أطلقت صاروخ “أرض أرض” على إحدى المدارس في قرية الجرادية التابعة لمحافظة صامطة يوم الإثنين الماضي، الأمر الذي تسبب في تهدم بعض أجزاء المدرسة وتضرر بعض الممتلكات الخاصة للمواطنين.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج