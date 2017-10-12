أصدر مدير عام الصحة بالمنطقة الشرقية د. صالح السلوك قراراً كلف بموجبة الدكتورة نورة الأزيمع للعمل مديراً لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، وهي بذلك تكون أول امرأة تتولى مثل هذا المنصب.
وقال المتحدث الرسمي لـ”صحة الشرقية” أسعد سعود إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة العمل، من خلال إتاحة الفرصة لقيادات جديدة ذات كفاءة وخبرات إدارية متميزة.
وأشاد بالجهود التي بذلتها القيادات الصحية التي عملت خلال الفترات السابق، مبيناً أنها أسهمت في توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.وفق “أخبار 24”.
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