بالتعاون مع جمعية زهرة افتتح مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم الدكتور إبراهيم الدخيني فعاليات اليوم العالمي لسرطان الثدي ضمن إطار توجيهات مدير مديرية الشوون الصحية بمنطقه الرياض الدكتور ناصر الدوسري وتفعيل الدور التوعوي للمجتمع.
و ذكرت الأخصائية نبيه العمري مسوولة التوعية الصحية بالمستشفى والاستاذ عبدالعزيز المسعود مدير العلاقات العامة أن هناك أكثر من 1.2 مليون إصابة بسرطان الثدي سنويا حول العالم ، والوفيات بسببه قد تصل إلى أكثر من 500 الف امرأة، و هدفنا من هذه المعارض ليس التخويف بل التثقيف. فالأفضل للمرأة أن تسعى للاطمئنان والكشف الدوري، خيرا من أن تترك نفسها وهي لا تدري أن هناك مرضاً ينخر في جسدها، وإذا كانت الوقاية من هذا المرض مطلبنا الأساسي وهي خير من العلاج ، فإن الاكتشاف المبكر خير وسيلة للتخلص من هذا الداء العضال.
من جهتم أكّد ممثلي جمعية زهرة أنهن حرصن من خلال المعرض المصاحب على توزيع البروشورات على الزائرات والاجابه على استفساراتهن.
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