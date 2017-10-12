علق الدكتور عبدالله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين المُقال من منصبه، على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس (الأربعاء) بإقالته من منصبه، بسبب مخالفات مالية وإدارية.
وأكد البرقان تفهمه للقرار وإيمانه التام بأنه لا يُظلم أحدٌ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معرباً عن أمله بأن تتسم التحقيقات معه بالنزاهة والمصداقية.
ووجه شكره لكل مَن قدم له الدعم منذ بداية مسيرته كلاعب، وحتى تمثيله مجتمع كرة القدم في مجلس إدارة الاتحاد السعودي، ورئاسته لجنة الاحتراف.وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج