أكد الأوروجوياني دانيال كارينيو مدرب فريق الشباب لكرة القدم أنه يحتاج إلى وقت ومباريات لمعرفة وضع فريقه الذي خاض خمس جولات في الدوري السعودي للمحترفين، معترفا بوجود مشاكل لكنه يرفض التعليق عليه. وخلال حواره المطول مع «الاقتصادية» أكد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وفق كثيرا بالتوقيع مع الأرجنتيني أدجاردو باوزا وتوقع أن ينجح مع الأخضر لوجود عناصر مميزة وذكية تسهم في نجاح أي مدرب، مشيرا إلى أن عقده إلى نهاية الموسم بدلا عن عامين، على أن يتم التقييم في نهاية الموسم، نافيا أي تواصل له مع سامي الجابر في الفترة الحالية، قبل أن يؤكد أنه مدين له بوليمة عشاء.
المنتخب السعودي لكرة القدم حجز مقعده في كأس العالم 2018 في روسيا، كيف ترى ذلك؟
تأهل مستحق وبكل جدارة، المنتخب السعودي عرف كيف يتجاوز التصفيات رغم صعوبتها إلا أن لاعبيه أذكياء، يمتلكون فكرا جيدا وإمكانات عالية تساعد أي مدرب على النجاح، وفي المباريات المهمة يحصلون على ما يريدون.
ما الاستراتيجية الأنسب لإعداده إلى مونديال 2018؟
أنا لا أعلم عن البرنامج المعد من قبل، لكن بعد التأهل أرى أنه من الضروري لعب مباريات مع منتخبات قوية للاستفادة من تجاربها دون النظر الى النتائج، كما يجب على الجمهور السعودي وضع الثقة في اللاعبين والمنتخب، دعمهم، ومؤازرتهم.
أترى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفق في خطوته بالتعاقد مع الأرجنتيني أدجاردو باوزا؟
خطوة موفقة للجانبين، اتحاد القدم السعودي اختار المدرب الأنسب جدا نظرا لما يمتلكه من خبرة تدريبية عالية، مدرب ذكي وصاحب أفكار فنية واضحة وعالية الجودة، أنا معجب جدا بأفكاره الفنية، باوزا يعرف إمكانات اللاعب العربي جيدا من خلال عمله السابق في نادي النصر ومع منتخب الإمارات، وأتوقع أن يقدم الأخضر مع باوزا مستويات مميزة خاصة أن المنتخب السعودي صاحب تاريخ جيد من واقع تأهله لعدة مرات سابقة للنهائيات وامتلاكه لاعبين ذوي خبرة جيدين وأذكياء أمثال محمد السهلاوي وبقية زملائه.
بعيدا عن الأخضر .. الهلال بات قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا؟
مستوى الهلال حاليا مميز جدا، ومختلف عن السابق، مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز يشهد نقلة كبيرة ويحظى بقائمة مثالية، أتوقع أن يقدم مستويات مميزة، وبإمكانه تحقيق بطولة النسخة الحالية بكل اقتدار.
بعد عودتك مجددا للدوري السعودي، ما الفوارق بين الحاضر والماضي؟
هناك اختلاف واضح، الماضي كانت مستويات الفرق أقوى من مستوى الأخضر، فيما الآن أجد مستوى الأخير أقوى من مستويات الفرق، هذه الظاهرة ستنعكس بالإيجاب على سمعة الكرة السعودية وستقوي الفرق حتما من آثار ذلك.
ما الفرق التي ترى أنها مرشحة للحصول على الدوري السعودي للمحترفين؟
أعتقد أن الأهلي، الهلال، والنصر هم المرشحون الأكثر لتحقيقه، وسيكون الشباب مرشحا رغم الظروف التي يمر بها حاليا.
ما العقبات التي ترى أنها تواجهك مع الشباب؟
هناك ظروف عدة لا أريد أن أتحدث عنها حاليا، أحتاج إلى اللعب عدة مباريات حتى أقيم العمل ولنصل لاحتياجات الفريق ومن ثم يتم حلها.
قبولك لتدريب الشباب في ظل ظروفه شيء من المغامرة، ما رأيك؟
نعم هي مغامرة، مغامرة جيدة، سبق أن غامرت عام 2014، وحضرت لتدريب النصر، قدمت عملا جيدا.
لكن المغامرة تلك أعادت النصر إلى منصات التتويج بتحقيق لقبين، هل ستكرر ذلك مع الشباب؟
الأمور تختلف، الشباب يحتاج إلى عمل كبير، أمامنا فتره تحتاج إلى تركيز أكثر، إيجاد بعض الحلول لعديد من الأمور ولبعض النواقص بعدها نستطيع الحكم على ذلك.
أمام الشباب مباراة مهمة أمام الأهلي، ولا سيما أنها المباراة الأولى تحت إدارتك؟
نحن الآن نجهز الفريق باللاعبين الموجودين، سيتم تهيئتهم، أثق بقدراتهم وإمكاناتهم، أتمنى أن نوفق ونخرج بنتيجة إيجابية تكون دافعا لنا مستقبلا.
كيف ترى مستوى الأهلي حاليا؟
الأهلي فريق مميز، أعتقد أنه مرشح قوي لتحقيق لقب الدوري لهذا العام. وفق”أخبار24″.
هل تعرف ندك الأوكراني سيرجي ريبروف الذي يدرب الأهلي؟
لا، لكن أسمع عنه أنه مدرب متمكن، من خلال متابعتي لمستويات الأهلي حاليا أرى أنه يقدم عملا مميزا.
الأهلي خرج من دوري أبطال آسيا تحت قيادته، لاقى انتقادات كبيرة خاصة من جمهوره، قد يحدث ذلك انعكاسا عليه في الدوري؟
يمكن أن ينعكس ذلك بالإيجاب عليه محليا، ما يجعله يبحث عن التعويض لذلك، لذلك ما زلت أرشحه وبقوة.
هل هذا نوع من التخدير للأهلي بحكم مواجهته السبت المقبل لحساب الجولة السادسة في الدوري السعودي للمحترفين؟
لا، لا، هذا رأيي.
الشباب تعاقد معك لمدة عامين إلا أنه بعد وصولك للرياض وقعت لنهاية الموسم الحالي، هل هذا يعني أن هناك اختلاف على بنود العقد؟
أبدا، لم يحدث أي شيء، الأمير فهد بن خالد أقنعني بقبول العمل لنهاية الموسم الحالي، سوف أبذل ما أستطيع بتركيز عال، إذا كتب لنا النجاح وسار الفريق كما نرغب سيكون ذلك محفزا للتجديد للموسم المقبل.
هل تعتقد أن الفترة كافية لعمل الخطط التي تراها مناسبة لنجاح عملكم مع الشباب؟
حقيقة الفريق يحتاج إلى عمل كثير، ومضاعفة جهد من الجميع، الفترة المقبلة كافية لمعرفة الاحتياجات ووضع الحلول، بل خلال شهرين من الآن، يمكنني أن أتعرف على احتياجاته ونواقصه، ويساعدنا على ذلك لعب عديدا من المباريات بحكم استمرارية الدوري، لذلك سيتم تقييم العمل عن قرب ويتم إيجاد للحلول المناسبة.
الشباب عرف بتميزه بوجود بالأظهرة التي تكون علىمستوى عال، إلا أن الموسم الحالي افتقد ذلك بانتقال حسن معاذ، وعبد الله الأسطا للفيحاء وللنصر؟
تعويض لاعبين بإمكانات وبقدرات وخبرات معاذ، والأسطا في فترة وجيزة صعب جدا، لكن مع مرور الوقت وإيجاد الحلول المناسبة سيتم حل هذه المعضلة.
هل رسمت الحلول الأولية لذلك؟
الوقت الآن ضيق، تفكيرنا منصب على تجهيز الفريق للمواجهات القريبة، بعدها سيتم وضع الحلول بالتدرج.
ما الحلول التي ترى أنها الأقرب؟
هناك ثلاثة حلول سيكون الأول اختيار عناصر من الفريق الأولمبي، وإذا لم أجد سيتم جلب لاعبين محليين في المراكز التي يحتاج إليها الفريق أو التعاقد مع عناصر أجنبية في الفترة المقبلة.
هل بينك وبين المدرب السابق سامي الجابر تواصل عن وضع الشباب بحكم العلاقة التي تربطكما؟
لم يكن لي أي تواصل مع الجابر من بعد أن توليت مهام تدريب الشباب، هو صديق عزيز، أكن له كل الاحترام كمدرب سابق للفريق، الاحترام متبادل بيننا، أنا الآن مدين له بوليمة عشاء قريبا خلال الأيام المقبلة ردا على تكريمه لي الموسم الماضي حينما أقام لي مأدبة عشاء في الدوحة.
ترى أن الفريق الأبيض يحتاج إلى بعض العناصر خلال الفترة المقبلة، هناك ثلاثة عناصر خبرة تم إبعادهم وهم القائد أحمد عطيف، سعود كريري، ومشاري الثمالي، رغم أن عقودهم سارية، هل ستقرر مصيرهم؟
كما قلت لك مسبقا، تفكيري منصب على تجهيز الفريق بالعناصر الموجودة، أثق بقدرات اللاعبين الموجودين وإمكاناتهم، خلال الفترة المقبلة سيتم تقييم العمل ومدى احتياجاته، من ضمن الخيارات معرفة مدى حاجة الفريق إلى أي عنصر ومناقشة الإدارة في وضعهم ووضع احتياجات الفريق، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت.
أخيرا، ما طموحاتك مع الشباب هذا الموسم في ظل الظروف التي ذكرتها؟
الطموحات كبيرة، أنا دائما طموح ومتفائل، لكن الواقع أحيانا هو الذي يفرض نفسه سنعمل على معالجة الأمور كافة، يهمنا أن نسير بخطوات ويكون فريقنا ضمن الأربعة الأوائل في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ومن ثم نبحث عن تحقيق البطولات.
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