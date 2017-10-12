كشف رجاء الله السلمي وكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات العامة أن الهيئة حولت ملف تجاوزات عبدالله البرقان عضو مجلس إدارة اتحاد القدم الموقوف مؤقتا إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وقال السلمي في مداخلة هاتفية مع برنامج “في المرمى”: تلقينا ملف القضية ومباشرة ووجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتحويله إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وزاد: الاتحاد السعودي طلب الاستعانة بأجهزة رقابية حكومية، ولذلك تم التحويل الملف إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهي بدورها تتولى هذا الأمر، وهيئة الرقابة والتحقيق جهاز يملك الكثير من القدرات، وبدأت حالياً بالإطلاع على ملف نادي الاتحاد والتحقيق في الملف. وفق”أخبار24″.
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