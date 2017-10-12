يعتبر لاعب خط وسط القادسية الحالي النجم البرازيلي إلتون جوزيه من أبرز المحترفين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الماضية، حيث خاض ثلاث تجارب بدأت مع النصر عام 2007 مرورا بالفتح ثم القادسية أخيرا، وخلال العشرة الأعوام الماضية لا يزال يرى أن تحقيقه للدوري مع فريق الفتح موسم 2013 ثم بطولة السوبر في نفس العام هي المحطة الأجمل في تاريخه.
إلتون الذي غادر النصر دون أن يعرف الأسباب حتى اليوم، والذي أيضا يرى أن قضية (الفتح) انتهت منذ قدومه للقادسية، يفتح قلبه في حوار خاص لـ «اليوم» يكشف من خلاله العديد من التفاصيل..
** كيف تقرأ مرحلة ما قبل التوقف، التي توقف معها الفريق في سلم الترتيب من خلال المركز السابع؟
بالتأكيد وضع الفريق في سلم الترتيب الحالي ليس بالطموح الكبير بالنسبة لنا، ونحن نبحث عن مركز متقدم خلال الجولات القادمة، ولا أخفيك أن هناك أخطاء حدثت وسط أرض الملعب في بعض المباريات؛ مما تسبب في فقدان بعض النقاط خلال الجولات الماضية، وهذا أمر وارد في عالم كرة القدم، ونحن نعمل الآن على التصحيح والاستفادة من هذه الفترة، وبإذن الله سيكون الأمر مختلفا تماما خلال الجولات القادمة.
** حقق الفريق نتيجة إيجابية من خلال مواجهة (الاتفاق) في قمة ديربي الشرقية، وكان متوقعا أن تكون دافعا كبيرا قبل مواجهتي الفيصلي في الخبر ثم الهلال في الرياض، إلا أن الفريق تعادل أمام الفيصلي ثم خسر أمام الهلال.. ما أسباب ذلك؟
لكل مباراة ظروفها، أحيانا من الممكن أن تخسر من جزئيات بسيطة في المباراة، وهذا ما حدث أمام الهلال الذي كان أفضل منا في اللقاء لكن أيضا فريقنا قدم مستوى جيدا، وكاد يحقق على أقل تقدير نقطة على أرض الهلال، لكن للأسف الحكم تغاضى عن ركلة جزاء كان من الممكن أن تضيف لنا الكثير، لكن في النهاية ومن خلال المواجهتين أمام الفيصلي ثم الهلال لم نكن موفقين في استثمار بعض الفرص وهذا عالم كرة القدم.
** البعض يرى أن هناك انخفاضا في مستوى اللاعب إلتون جوزيه، حيث يرون أنه لم يعد كما كان خلال المواسم الأخيرة، التي شهدت توهجا وبروزا كبيرا للاعب على أرضية الملعب.. لأي سبب تعزو ذلك؟
فعلا أتفق معك، هناك هبوط خلال الفترة الماضية في المستوى الفني لي شخصيا على أرضية الملعب، لكن تأكد بإذن الله الفترة القادمة سيشاهد الجميع إلتون بصورة مختلفة تماما، ودائما هبوط مستوى اللاعب يرتبط بأسباب، وأنا قادر -بإذن الله- على تجاوز تلك الظروف والعودة من جديد لتقديم المستوى، الذي يترقبه جماهير وعشاق النادي. وفق “أخبار24”.
** ما سر تخصصك التهديفي في شباك الهلال.. وهل فعلا كما يتردد أنك تستمتع باللعب ضد الهلال؟
تأكد أن اللعب مع الكبار ممتع جدا، خصوصا الأندية الجماهيرية الكبيرة، فالهلال من الفرق التي تلعب بالطريقة التي أعشقها، لذلك من الطبيعي أن أستمتع باللعب أمام الهلال، أضف إلى ذلك إن بعض اللاعبين أحيانا يبرزون من خلال مثل هذه المواجهات الجماهيرية، لذلك تجدني أتألق كثيرا أمام الهلال وجماهيره الكبيرة، ومن الطبيعي أن تصاحب ذلك التألق أهداف الذي أتمنى أن يستمر خلال المواجهات القادمة.
** خلال المواسم الماضية عانى القادسية كثيرا خلال الجولات الأخيرة في الدوري من خلال الصراع على البقاء بين الكبار.. كيف من الممكن أن يتفادى الفريق ذلك السيناريو خلال هذا الموسم؟
لا يمكن أن أتحدث عن فترة ماضية أو موسم ماضٍ، كونه انتهى، لكن الذي يمكن أن أؤكده أن الفريق هذا الموسم سيكون بشكل مختلف تماما، وهذا الموسم تفكيرنا فقط أن نقدم مستويات مميزة مقرونة بمركز جيد في سلم الترتيب، وهدفنا هو أن نتقدم أكثر في سلم الترتيب ولا نفكر إطلاقا في موضوع الهبوط، لذلك أطمئن جماهير القادسية أن الفريق سيكون أفضل هذا الموسم.
** انتقالك للقادسية قادما من الفتح صاحبه ضجة إعلامية كبيرة.. هل تم إغلاق قضيتك مع فريقك السابق الفتح.. وإلى أي مدى كنت تشعر بأنك سترتدي قميص القادسية؟
أولا دعني أوضح نقطة مهمة، وهي أنني ما زلت مرتبطا بصداقات مميزة وقوية مع محبي وعشاق نادي الفتح وما زلت أكن لهم كل تقدير واحترام، ويكفي أنني سجلت ذكرى كبيرة وعظيمة في تاريخ هذا النادي بتحقيقي معهم للقب الدوري عام 2013م ثم التتويج بلقب السوبر السعودي في نفس العام كأول فريق سعودي يحقق ذلك اللقب، وبالنسبة للقضية فتم إغلاقها عقب انتقالي للقادسية ولا يمكن أن أتحدث عن تلك القضية الآن، فأنا الآن سعيد مع القادسية وأتمنى أن يتم دعمي ومساندتي لتحقيق تطلعات جماهير هذا النادي.
** هل فعلا كما تردد أن ناديي الأهلي والنصر كانا قد تفاوضا معك قبل قدومك للقادسية.. ولماذا تعثرت تلك المفاوضات؟
بالفعل كانت هناك مفاوضات من قبل ناديي النصر والأهلي لكنها لم تكن بصورة جدية مجرد مفاوضات شفوية عن طريق بعض الوسطاء لكن المفاوضات الحقيقية كانت من قبل إدارة نادي القادسية، التي كانت حريصة جدا على ارتدائي قميص الفريق، وهذا ما تحقق في النهاية.
** أولى تجاربك في السعودية كانت من خلال بوابة (النصر).. كيف كانت تلك التجربة ولماذا لم تكتمل بالرغم من بروزك الكبير مع الفريق في تلك الفترة؟
من الصعب أن أنسى تجربة النصر الجميلة، التي استمرت لعامين بالرغم من أن عقدي كان لثلاثة أعوام مع الفريق لكنني تفاجأت في الموسم الثالث بأنهم لا يرغبون في استمراري مع الفريق لذلك غادرت، وصدقا حتى اليوم لا أعرف أسباب استبعادي من الفريق قبل إكمال عقدي، لكن الأهم أنني تركت ذكرى جميلة لدى النصراويين، وما زلت أحتفظ بأيام جميلة معهم، وصدقا لو يصلني عرض خلال الفترة القادمة من فريق النصر بعد نهاية عقدي مع القادسية فلن أتردد في العودة من جديد.
** ما الذي تحتاجونه في القادسية من أجل تكرار إنجاز الفتح والتتويج بلقب الدوري لأول مرة في تاريخ النادي؟
لا أخفيك سرا أن لدينا مدربا حاليا يعتبر من أميز المدربين على مستوى الوطن العربي، ونحن نمضي معه خطوة بخطوة من أجل تحقيق هدف معين هذا الموسم، وبإذن الله بالنتائج الإيجابية خلال الفترة القادمة سيكون الفريق في وضع مميز من خلال سلم الترتيب، أما فيما يخص التتويج باللقب فهو ليس بالأمر المستحيل وتحديدا في عالم كرة القدم، وأنا متفائل بأن ذلك سيتحقق بالجهد والاجتهاد خلال الموسمين القادمين، لكن علينا الصبر فقط على المدرب والمجموعة لتحقيق ذلك الحلم الكبير.
** قد يكون الحديث مبكرا حول تحديد هوية بطل الدوري السعودي.. لكن برأيك ومن خلال نظرة أولية من تتوقع أن يتوج بطلا للدوري هذا الموسم؟
بالتأكيد الحديث حول ذلك مبكر جدا الآن، خصوصا أننا ما زلنا في الجولة الخامسة من منافسات الدوري لكن المتوقع وفي كل موسم أن يكون المرشح الأول كالعادة هو الهلال، كونه الأقوى حاليا في الدوري، لكن ما زالت فرص جميع الأندية متساوية وربما تتضح الصورة بشكل أكبر منتصف الدور الثاني من منافسات الدوري.
** كيف تعلق على بلوغ الأخضر لمونديال كأس العالم في روسيا 2018، وذلك عقب غيابه عن آخر نسختين في جنوب افريقيا 2010 ثم البرازيل 2014؟
بالتأكيد كنت سعيدا جدا لوصول المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم، فالكرة السعودية تستحق أن تتواجد بين منتخبات العالم الكبيرة من خلال المونديال العالمي، ولديكم نجوم كبار ومواهب تستحق أن تتواجد كذلك في المونديال، وأنا أتوقع أن يحقق المنتخب السعودي نتائج مميزة هذه المرة ويتأهل لمراحل متقدمة من البطولة، وسأكون أحد الداعمين والمشجعين للأخضر السعودي في مونديال روسيا القادم 2018.
ما الذي تقوله أخيرا؟
أشكر جريدة «اليوم» على استضافتي، وأقدم من خلال هذا المنبر الدعوة لجماهير القادسية بالحضور ومساندة الفريق خلال مبارياته القادمة؛ كون حضورهم مهما جدا ويعتبر دافعا لجميع اللاعبين.
إلتون: من الصعب نسيان التجربة النصراوية
قال اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه إنه من الصعب عليه نسيان التجربة الاحترافية مع النصر، التي وصفها بالجميلة، وتابع: تجربتي مع العالمي: استمرت لعامين بالرغم من أن عقدي كان لثلاثة أعوام مع الفريق لكنني تفاجأت في الموسم الثالث بأنهم لا يرغبون في استمراري مع الفريق لذلك غادرت.
واوضح جوزيه: ليومنا هذا لا أعرف أسباب استبعادي من الفريق قبل إكمال عقدي، لكن الأهم أنني تركت ذكرى جميلة لدى النصراويين، وما زلت أحتفظ بأيام جميلة معهم، وصدقا لو يصلني عرض خلال الفترة القادمة من فريق النصر بعد نهاية عقدي مع القادسية فلن أتردد في العودة من جديد.
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