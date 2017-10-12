“الخواضة” أو “الدخن” هي أكلة شعبية اشتُهر بها البدو قديماً؛ حيث ارتبطت “الخواضة” والبدوي الحجازي منذ زمن بعيد، بينما لم تنتشر مع أهل نجد إلا في فترات متأخرة؛ حيث لا يتجاوز وجودها أكثر من مائة سنة تقريباً.
وتصل أسعار “الدخن” في الأسواق إلى 20 ريالاً للكيلو، كما يحتوي طحين الدخن على سعرات حرارية عالية لا تتوفر في طحين القمح، ويحتوي الدخن على نحو 10 بالمائة من وزنه بروتيناً، و4 بالمائة من وزنه دهوناً.
وفي هذا الصدد، حذَّر الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى القلب من تناولها، مؤكداً أنها ترفع الكولسترول الضار في الدم.
وكتب “النمر” عبر حسابه على “تويتر”: “لمرضى القلب: هذه الوجبة -الخواضة- عالية الدهون الحيوانية، وفي حال انعدام الرياضة اليومية فإنها ترفع الكولسترول الضار في الدم”.وفق “تواصل”.
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