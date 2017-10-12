رفض الأمير تركي الفيصل مدير المخابرات العامة سابقا، إجبار فتاة تواجدت ضمن جمهور برنامج ” مجلس الشباب ” المذاع على MBC، على مناداته بـ ” سموك ” بدلا من ” أنت ” .
وكان المذيع عمر حسين قد طلب من الفتاة وتُدعى ” نور ” ، أن تعيد سؤالا وجهته للأمير تركي الفيصل، على أن تستخدم كلمة ” سموك ” بدلا من كلمة ” أنت ” التي استخدمتها أولا، إلا أن الأمير فيصل رفض ذلك.
وعلّق الأمير على رفضه ضاحكا بشكل ودي: ” احنا هنا في مجلس شبابي.. ولذا خدوا راحتكم ” ، ليجد قوله تصفيقاً من الحاضرين.وفق “صدى”.
كيف رد الأمير تركي الفيصل على طلب عمر حسين من “نور” باستخدام كلمة سمو الامير ؟#الفيصل_بمجلس_الشباب#مجلس_الشباب pic.twitter.com/5hvXIaVWn6
— مجلس الشباب (@Majlis_Alshabab) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧
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