حدد الأمیر تركي الفیصل رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقاً، بعض المواصفات التي وجب توافرها في الراغبين بالعمل الدبلوماسي، مبيناً أن العمل الدبلوماسي لا يتخذ الجماد أساساً له ويتسم بالمرونة وفقاً للأوضاع والظروف.
وقال الفيصل خلال إحدى حلقات برنامج “مجلس الشباب” الذي يعرض على قناة “إم بي سي”، إن قاعدة “السكوت من ذهب” قد تصلح أن تنطبق على وضع ما لكن هناك أوضاعاً أخرى سيضطر فيها الدبلوماسي إلى رفع صوته للتعبير عن رأيه.
ودعم الفيصل رأيه بالتأكيد على أن الدبلوماسي إذا قال “نعم” فإنه يقصد “يمكن”، وإذا قال “يمكن” يقصد بها “لا”، وإذا قال “لا” فهو ليس بدبلوماسي، لتلقى كلماته تجاوباً وتصفيقاً حاداً من الحضور.وفق “أخبار 24”.
مالفرق بين “نعم” و “يمكن” عند الدبلوماسي ؟
الامير تركي الفيصل يكشف ذلك في #مجلس_الشباب #الفيصل_بمجلس_الشبابpic.twitter.com/NsxGQhjzFP
— مجلس الشباب (@Majlis_Alshabab) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧
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