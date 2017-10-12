روت سيدة تفاصيل اختطاف أحد أبنائها من أمام بقالة بمحافظة جدة على يد شخص ملثم، قبل أن تنجح الشرطة في التوصل إليه خلال أقل من 48 ساعة.
وأوضحت الأم وفقاً لـ “عكاظ”، أنها كانت برفقة أبنائها عندما توقفوا بسيارتهم أمام بقالة بحي السامر، ودخل أبناؤها إلى البقالة للشراء، قبل أن تفاجأ بشخص ملثم خرج من البقالة حاملاً ابنها محمد الذي لم يتعد الخمس سنوات، وركض مسرعاً نحو سيارة كامري مظللة ثم فر هارباً.
وأضافت أنها تقدمت ببلاغ لقسم شرطة حي السامر التي تولت التحقيق بعد الحصول على مواصفات المركبة، وبدأت عملية البحث عن ابنها يتيم الأب، ونجحت في استعادته بعد أقل من 48 ساعة على اختطافه.
في السياق ذاته، كشف عامل البقالة التي اختطف منها الطفل، أنه شاهد الملثم وهو يختطف الطفل محمد وكان يرتدي ثوباً وشماغاً، وحمله على كتفه ما جعله يظن في البداية أنه والده، فيما أكد عامل بالمطعم المجاور للبقالة أنه سمع صراخ الطفل، وشاهد رجلاً يحمله ويفر به هارباً.
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