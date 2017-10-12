وجه أعضاء مجلس الشورى انتقادات حادة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، خلال الجلسة التي عقدت أمس (الأربعاء)، متهمين إياها بعرض إنجازات غير حقيقية، داعين إلى إعادة النظر في توظيف النساء في البلديات.
وأبدى أعضاء الشورى وفقاً لـ”الحياة”، غضبهم من تدني مستوى النظافة في أنحاء المملكة، مثنين على القطط والكلاب التي تقوم بمعالجة النفايات أكثر من البلديات، مشيرين إلى أن ما عرضته الوزارة تقليدي وتعريف بالمهام، ولا يساعد في تطوير هذه الخدمة من جمع النفايات وفرزها وإعادة التدوير.
وشددوا على أهمية مشاركة النساء في تولي المناصب القيادية ومشاركتها في التنمية الوطنية، إلى جانب تسهيل حصول النساء على الخدمات البلدية وبما يضمن لها الحفاظ على خصوصيتها.
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