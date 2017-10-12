اقتحم ذوو طفل من محافظة أبو عريش بمنطقة جازان قسم الطوارئ بمستشفى أبوعريش العام؛ لاتهامهم فريقاً طبياً بالفشل في إنقاذ حياة ابنهم الذي باشر المستشفى؛ إثر إصابته في حادث، فيما سارعت الجهات الأمنية إلى التعامل مع الواقعة والتحفظ على عددٍ منهم.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن مجموعة من الشبان وصولوا إلى المستشفى وهم يحملون طفلاً في حالة خطيرة بعد إصابته في حادث، ليقوم فريق طبي بعمل الفحوصات اللازمة له والإنعاش القلبي له، لكن محاولته باءت بالفشل وتوفي الطفل متأثراً بإصابته.
وأشارت إلى أن إدارة المستشفى فوجئت بدخول عدد من ذوي الطفل في مشادة مع الفريق الطبي، وقاموا باقتحام قسم الطوارئ وتكسير البوابات وأجهزة غرف الإنعاش والاعتداء على الطاقم الطبي والتسبب في إصابة أحد الإداريين، موضحةً أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً موسعاً قي القضية، تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
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