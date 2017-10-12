كشف صاحب حساب “سناب الأمن” سامي الشيباني، عن كواليس توثيقه لعمليات المداهمات الأمنية التي يصاحب خلالها رجال الأمن، وكيف يتم التنسيق بينه وبين الجهات الأمنية للتواجد أثناء العمليات الأمنية.
وأوضح الشيباني في لقاء مع برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، أن إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية تقوم بالتنسيق معه قبل وقت من المداهمات لترتيب عملية التغطية الميدانية، مبيناً أنه أحياناً يغطي في أكثر من منطقة، وذات مرة غطى 3 مناطق في يوم واحد.
وأضاف أنه لا ينشر أي معلومات أو مقاطع مصورة إلا بعد أخذ الموافقة، ولا ينشر أي معلومات لا ينبغي الكشف عنها، مبيناً ألا أحد من مسؤولي الأمن يراجعه فيما يصوره أو ينشره لأنهم أصبح لديهم ثقة به.
وأوضح الشيباني أنه ليس موظفاً في وزارة الداخلية لكنه ناشط في مواقع التواصل لخدمة رجال الأمن، مضيفاً أنه استطاع من خلال حسابه كسر الحاجز بين المواطن ورجل الأمن، وإظهار جهود رجال الأمن على مدار الساعة لخدمة المواطنين.
وفق “أخبار 24”.
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