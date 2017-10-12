ألقت شرطة الطائف القبض على مقيمة من جنسية عربية درجت على ارتكاب جرائم سرقة ونشل من المتسوقين في سوق الخضار والفاكهة بالمحافظة.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الشرطة تعاملت مع عدد من البلاغات الواردة لها من عدد من المتسوقين تفيد بتعرضهم للسرقة والنشل من قبل سيدة تتظاهر بالتسول داخل سوق الخضار والفاكهة، لافتةً إلى أن الجهات المعنية أعدت كميناً للقبض على السيدة.
وأشارت إلى أنه عثر بحوزة السيدة على جملة من المبالغ المالية، ليتم إحالتها وأوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها.
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