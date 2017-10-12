كشف المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله بن صايل، أن الهيئة ستصدر تراخيص للنساء بالعمل في أنشطة معينة بمجالي النقل والأجرة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن التوجه الجديد سيكون مرناً وفقاً لما يحتاجه السوق.
وبيّن “بن صايل” وفقاً لصحيفة “عين اليوم”، أن الهيئة ستقصر التراخيص في البداية للسيدات على العمل في سيارات الأجرة العائلية ونقل المعلمات، موضحاً أنه سيتم قصر العمل في تلك النشاطات على السيدات السعوديات فقط، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الهيئة تصدر قراراتها تماشياً مع الأمر السامي الخاص بالسماح للمرأة بالقيادة.
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