وثق مقطع فيديو انتهاك شخص لخصوصية سيدة كانت تقود سيارة عائلية برفقة نساء أخريات في محافظة العيينة شمال مدينة الرياض بالإصرار على تصويرها.
ورصد المقطع اقتراب الشخص من السيارة في حين كانت إحدى النساء تجلس في مقعد السائق ومشغولة بهاتفها الجوال، ما دفعها إلى إغلاق زجاج نافذة السيارة.
وتابع الشخص تصوير السيارة والاقتراب منها، كما صور السيدة وهي تقود السيارة حتى أخرجتها من موقف السيارات وانطلقت بها، في حين دفع تصرف الشخص وتطفله النساء المرافقات لسائقة السيارة لمواجهته ووجهن له الشتائم أثناء سير السيارة بمحافذاته.
وفق “أخبار 24”.
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