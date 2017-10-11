توفي السوري سمير كورية إثر جلطة دماغية متأثرًا بخسارة منتخب بلاده أمام أستراليا 1-2، امس الثلاثاء.
وخسر المنتخب السوري لكرة القدم أمام مضيفه الأسترالي بهدفين لهدف بعد التمديد؛ بسبب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، في مباراة إياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018.
وحسب مصادر طبية تحدثت إلى “روسيا اليوم”، فإن كورية قضى بجلطة دماغية بعد تعرضه لنوبة حزن مفاجئة نتيجة خسارة منتخب بلاده.
وينحدر كورية من منطقة المالكية في محافظة الحسكة، وهو صيدلاني وقد نعاه أصدقاؤه ومحبوه.
ونجحت كرة القدم في الأسابيع الأخيرة في جعل السوريين أقرب من حلم طال انتظاره، وبعد الخسارة انقلب المزاج الشعبي تمامًا عقب فوز المنتخب الأسترالي 2-1 بعد التمديد.
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