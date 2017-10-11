بحمد الله نفذ قسم التجهيزات المدرسية بمكتب التعليم (بنات) بمحافظة الدلم دورة العروض التفاعلية بإشراف المشرفة /هيله الهذيلي و تنفيذ أمينة المصادر في الثانوية الثالثة /سارة سالم الغامدي وذلك يومي الثلاثاء و الأربعاء الموافق 20- 1439/1/21
وقد استهدفت الدورة معلمات جميع المراحل في مدارس مكتب التعليم بالدلم وتضمنت الأهداف التالية:
1-التعريف ببعض مميزات البرامج التفاعلية.
2-تصميم شرائح تفاعلية باستخدام الارتباط التشعبي.
3-تصميم شرائح تفاعلية باستخدام Trigger.
4-تصميم شرائح تفاعلية باستخدام الماوسات المتعددة.
و ختاماً نشكر قسم التدريب على تعاونهم في انجاح الدورة وتحقيق أهدافها.
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