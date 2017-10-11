تم تنفيذ اليوم الأربعاء الموافق1439/1/21هـ ورشة تدريبية لمنسقات التدريب في المدارس للعام الدراسي1439/1438هـ والتي تهدف إلى التعريف بالخدمات الإلكترونية للتدريب التربوي وطرق الاستفادة منها وعرض طريقة استخدام النماذج الخاصة بتوطين التدريب وشرح محتويات ملف النمو المهني لشاغلات الوظائف التعليمية وطريقة الترشيح للبرامج التدريبية للقسم ..ومدتها يوم واحد..
وتشمل الفئة المستهدفة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية وكان عدد المتدربات57 متدربة..
وقد نفذت الورشة من قبل مشرفات التدريب الأستاذة/وضيحى الخيبري والأستاذة/سارة السبيعي..
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