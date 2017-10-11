دعت إدارة التربية الخاصة بإدارة التعليم بمحافظة الخرج، جميع المدارس الحكومية والأهلية وعلى رأسها برامج دمج المكفوفين، إلى تفعيل مناسبتي اليوم العالمي للعصا البيضاء واليوم العالمي للبصر، ابتداءً من يوم الخميس الموافق للثاني والعشرين من شهر محرم الجاري.
وفي تعميم وقعّه مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي، أشارت «التربية الخاصة» إلى تنفيذ برامج مركزية وأخرى داخلية يشترك فيها الطلاب وفقاً للآلية التي تم تحديدها خلال ورشة العمل لرواد النشاط ببرامج دمج المكفوفين التي عُقدت صباح أمس الثلاثاء برئاسة مدير التربية الخاصة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى.
وطلب التعميم من قادة المدارس إرسال رسائل نصية لأولياء أمور الطلاب عن المناسبتين تتضمن عبارة «من أسباب ضعف البصر لدى أبنائنا سوء استخدام الأجهزة الحديثة».
ومن أبرز البرامج المقرر إقامتها: تعليق لوحات توعوية في أماكن بارزة بالمحافظة، عقد دورة لمعلمي برامج دمج المكفوفين على اختصارات رموز طريقة برايل ومهارات التوجه والحركة، عقد دورة عن طريقة برايل أيضاً لمعلمي التعليم العام، تفعيل الإذاعة الصباحية وتخصيصها للحديث عن المناسبتين، زيارة الدوائر الحكومية في المحافظة.
الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للبصر يوافق سنوياً ثاني يوم خميس من شهر أكتوبر، فيما يصادف اليوم العالمي للعصا البيضاء يوم الخامس عشر من أكتوبر من كل عام.
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