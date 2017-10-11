قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة نجران، الرائد عبدالله العشوي، اليوم (الأربعاء)، إن الدوريات الأمنية بالمنطقة تمكنت من العثور على مواطن أُبلغ عن فقدانه قبل عدة أيام.
وأوضح أن المواطن كان متوفى داخل سيارته عندما عثرت عليه فرق البحث التابعة للدوريات، مشيراً إلى أن العثور عليه كان عند الساعة 8 من مساء يوم أمس (الثلاثاء).
ولفت الرائد العشوي إلى أن الشرطة شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، ولا تزال تواصل تحقيقاتها للتأكد من سبب وفاة المواطن.
يشار إلى أن ذوي المواطن أبلغوا عن فقدانه بعدما تغيب عن منزله منذ بداية الأسبوع الجاري.وفق “أخبار 24”.
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