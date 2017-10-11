كرم سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار صباح اليوم الأربعاء في مكتبه عدد من قادة المدارس والمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وكذلك لتميز وتحقيق الريادة لتعليم الخرج وحصوله ضمن خمس إدارات تعليمية على مستوى المملكة في الاحتفاء بيوم المعلم ..
وقدم العبدالجبار شكره لجميع قادة المدارس والمعلمين مؤكدا على دور المعلم وأهمية الرسالة التي يقدمها وأثرها على الطالب والمجتمع ، وهنأهم بتحقيق هذا المركز المتقدم ، فكل الشكر والتقدير لكل معلم مخلص يفني عمره في تعليم أبناء أمته ووطنه العلم النافع والمعرفة الجامعة..
والمكرمون هم : الأستاذ / عبدالمجيد بن عبدالرحمن المبرد ثانويةصقر الجزيرة الأستاذ / خالد بن عبدالله الدوسري مدرسة أبي بكر الصديق الأستاذ / احمد سعيد الغامدي ابتدائية سعد بن معاذ الأستاذ / سلطان على الموزان مدرسة عبدالرحمن الغافقي
الأستاذ /شريد حمد الدوسري ث الملك فهد الأستاذ / محمد عبدالله الهزاع ث/ اﻷميرسلطان الأستاذ / يحيى عامر حُمدي
ابتدائية المغيرة بن شعبة الأستاذ / محمد حسن الزهراني ابتدائية الزبير بن العوام إبراهيم بن صالح المانعي ابتدائية أبو بكر الصديق ..
وقادة المدارس :أ. عبدالله طارد الدوسري إبتدائية مصعب بن عمير ،أ. جابر عيسى الدهاس ثانوية العز بن عبدالسلام أ.فهد راشد الشيحان متوسطة الملك سعود أ.حسن عوض آل رشيد متوسطة فرسان الجزيرة أ. سعد عبدالله القرني متوسطة الملك خالد أ. عبدالرحمن احمد سعد الفريخ متوسطة الملك خالد أ. عبدالمجيد بن عبدالرحمن المبرد ثانويةصقر الجزيرة أ.خالد بن عبدالله الدوسري مدرسة أبي بكر الصديق أ.أحمد سعيد الغامدي ابتدائية سعد بن معاذ أ.سلطان على الموزان مدرسة عبدالرحمن الغافقي أ.شريد حمد الدوسري ث الملك فهد..
حضر التكريم مدير شؤون المعلمين الأستاذ بدر بن فهد السلوم ومدير العلاقات العامة والإعلام ورئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان ومدير الإشراف التربوي الأستاذ صالح بن محمد الحديثي ورئيس شعبة القيادة المدرسية الدكتور حمدان الحارثي .
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