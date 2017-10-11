تبرع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ 6 ملايين ريال من حسابه الخاص للجمعيات الخيرية في منطقة المدينة المنورة.
ويأتي دعم ولي العهد استكمالا لما قدمه للجمعيات الخيرية من تبرعات ضمن مشروع دعم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة.
ويشمل الدعم المقدم في منطقة المدينة المنورة 4 جمعيات خيرية، التي يبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين فيها نحو4.8 ألف مستفيد ومستفيدة يتضمنون 6 فئات من رعاية الأيتام والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات وكبار السن.وفق “أخبار 24”.
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