ألقت دوريات المرور بمنطقة جازان القبض على قائد مركبة “هايلوكس”؛ لقيامه بنقل طلاب ابتدائي في حوض سيارته، وتعريض حياتهم للخطر.
وكان مقطع فيديو قصير وثقه مواطن، أظهر المركبة وهي تسير بسرعة كبيرة على الطريق الدولي لصبيا جازان، بينما تقل في حوضها الخلفي نحو ثمانية أطفال لتوصيلهم إلى مدرستهم، وقد لاقى الفيديو استياء مرتادي مواقع التواصل الذين اعتبروا ما حدث نوعاً من الاستهتار طالبوا بضبط السائق ومحاسبته.
وتفاعل مرور جازان مع المقطع، وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري تم ضبط قائد السيارة في وقت قياسي، رغم عدم وضوح أرقام لوحات المركبة، وتم حجز المركبة، لتطبيق النظام بحق السائق المتهور.
وفق “أخبار 24”.
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